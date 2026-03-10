В автопроме четверть сотрудников работает неполную неделю

В IV квартале 2025 года почти 25% сотрудников автопрома работали неполную неделю по инициативе работодателя. А в производстве прочего транспорта 28% работников брали отпуска за свой счет. Таковы данные Росстата, опубликованные в сборнике "Социально-экономическое положение России" за январь 2026 года.

В целом 4% работников крупных компаний трудились неполный день по инициативе начальства. В среднем по экономике этот показатель составил почти 11%. Каждый девятый работник не работал полную неделю. Неполную занятость имели в организациях почтовой связи и курьерских службах 16% работников, почти столько же - в гостиницах и предприятиях общественного питания.

На конец IV квартала на вакансии требовалось принять 7,4% от списочной численности работников. На предприятиях по лесоводству и лесозаготовкам незакрытых вакансий почти 20%. Реальная нехватка кадров гораздо больше, но при нормальной загрузке.

По данным аудиторско-консалтинговой службы "Финэкспертизы", число работников, занятых неполный рабочий день выросло в прошлом году на 12% и достигло максимума с 2015 года. Например, в Санкт-Петербурге в середине зимы в режиме неполной занятости работало 29 предприятий, из них 13 промышленных. "Охлаждение" экономики, которое спровоцировал ЦБ, дает знать о себе все сильнее.