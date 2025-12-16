Отчет: В автопроме наступил структурный кризис

Центр стратегического развития (ЦСР) в своем отчете констатирует серьезные проблемы российского автопрома.

Отрасль уже три года подряд снижается быстрее всех других секторов промышленности, что свидетельствует о структурном кризисе, а не о временной коррекции. В мировой практике спад в автопроме традиционно на 3-12 месяцев опережает общее экономическое замедление (США, Европа, Китай).

По итогам 10 месяцев производство автотранспортных средств сократилось на 22%, тогда как общий промышленный выпуск вырос на 1%. Согласно данным Росстата, динамика ухудшается: в октябре спад составил почти 40% против роста более 20% год назад.

В этом году практически все автозаводы России ввели четырехдневную рабочую неделю, а также пытаются другими способами сократить издержки в условиях критического падения спроса на автомобили.