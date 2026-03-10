В Тюменской области арестован обвиняемый в участии в террористическом сообществе

В Тюменской области арестован обвиняемый в участии в террористическом сообществе, сообщили Накануне.RU СУ СК России по Тюменской области.

По версии следствия, обвиняемый в период с февраля по апрель 2024 года принимал активное участие в деятельности террористической организации. Являясь администратором закрытого Telegram-канала, размещал в нем материалы, а также инструкции по созданию самодельных взрывных устройств. Данные материалы предназначались для возможного совершения террористических актов и диверсий на территории России, а также для пропаганды и оправдания терроризма.

Преступная деятельность была выявлена и пресечена сотрудниками следственного комитета и РУ ФСБ России. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проведены обыски, изъяты технические устройства и иные предметы, имеющие значение для расследования уголовного дела. Назначены необходимые экспертизы.