Абрамович хочет поделиться средствами от продажи "Челси" с ранеными бойцами СВО

Российский предприниматель-миллиардер Роман Абрамович хочет направить часть средств от продажи футбольного клуба "Челси" на поддержку в том числе раненых солдат ВС РФ, пишет The New York Times.

Отмечается, что юристы Абрамовича уведомила правительство Британии, что выручка от продажи "Челси" в 2022 году полностью принадлежит ему и он готов бороться с любыми попытками конфисковать эти средства, а это более 2 млрд фунтов стерлингов.

В декабре премьер-министр Британии Кир Стармер заявил, что эти деньги нужно перевести деньги в фонд помощи Украине. Абрамович отказался.

В письме, направленном его адвокатами правительству Британии, говорится, что миллиардер по-прежнему хочет передать деньги "всем" жертвам военного конфликта. Он привержен обеспечению использования средств в "благотворительных целях". Также Абрамович хочет направить их на благотворительность и "за пределами Украины".

Министр иностранных дел Иветт Купер заявила, что эти деньги были обещаны Украине более трех лет назад. И если Абрамович поступит неправильно, то Лондон примет меры.

Абрамович продал "Челси" в мае 2022 года за 4,25 млрд фунтов стерлингов после попадания в санкционные списки Британии и ЕС из-за предполагаемых связей с президентом РФ Владимиром Путиным. Доходы от продажи были заморожены до их "правильного" использования.