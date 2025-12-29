Абрамович отказался передавать средства от продажи "Челси" Украине

Российский предприниматель Роман Абрамович отказывается перечислять Украине средства от продажи футбольного клуба "Челси", сообщает The Times.

Представители бизнемена заявили, что перевод не может быть осуществлен до завершения расследования и судебного процесса, инициированного властями острова Джерси в отношении Абрамовича.

По данным издания, в результате сделки Абрамович якобы получил 2,5 млрд фунтов стерлингов. Власти Великобритании потребовали, чтобы он передал эти деньги Киеву. Но, как утверждают авторы материала, миллиардер не планирует этого делать. Он нанял команду юристов высшего уровня, включая Эрика Хершмана, бывшего старшего советника Дональда Трампа, и хочет отстаивать свои права в суде.

Сделку по продаже футбольного клуба "Челси" Абрамович заключил в мае 2022 года. Вырученные средства были заморожены на британском счету и не могут быть использованы без лицензии Управления по финансовым санкциям.

В июне агентство Bloomberg сообщило, что правительство Великобритании готовится подать судебный иск против Романа Абрамовича с целью взыскания 2,34 миллиарда фунтов стерлингов, вырученных от продажи футбольного клуба "Челси". Эти деньги планируют направить на оказание гуманитарной помощи Украине.

В июне 2023 года издание Daily Mail сообщало, что российский бизнесмен пока "блокирует" передачу средств, полученных им от продажи футбольного клуба "Челси", в пользу Украины. Якобы Абрамович хотел передать часть средств пострадавшим россиянам.