Бортников: Предотвращен ряд попыток новых атак на Крымский мост

Антитеррористическая защита Крымского моста полностью пересмотрена, благодаря этим мерам удалось сорвать атаки на этот транспортный объект, сообщил председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ Александр Бортников.

"Принятые комплексные меры позволили предотвратить целый ряд попыток противника осуществить новые атаки на этот транспортный переход", - цитирует Бортникова РИА Новости.

Напомним, 8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел взрыв. Взрывное устройство находилось в проезжавшей по мосту фуре. В результате взрыва погибли пять человек (в том числе водитель грузовика), движение по мосту было остановлено, конструкция потребовала многомесячного восстановления. 12 октября 2022 года ФСБ сообщила о задержании восьми человек, причастных к теракту. Все они были приговорены к пожизненному заключению.

18 августа 2025 года в ФСБ сообщили, что украинские спецслужбы планировали взорвать машину с водителем-смертником на Крымском мосту. Автомобиль с бомбой прибыл на территорию России с Украины транзитом через ряд стран. Спецслужбы вскрыли планы террористов и обезвредили замаскированное устройство в Chevrolet Volt. Всех подозреваемых, причастных к транспортировке, задержали.