Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Средние зарплаты россиян подскочили до 140 тысяч рублей

Средняя зарплата в России к концу 2025 года достигла почти 140 тысяч рублей. Данные Единой межведомственной информационно-статистической системы показывают, что только за декабрь этот показатель вырос на 40 тысяч рублей. Если в ноябре работодатели в среднем начисляли сотрудникам 98 192 рубля, то в декабре эта сумма составила уже 139 727 рублей на одного человека, пишет "Российская газета".

Специалисты получают такие цифры, когда делят общий фонд зарплаты всех штатных сотрудников и совместителей на их количество. Итоговое значение включает не только голые оклады, но и все дополнительные деньги. Сюда входят годовые премии, праздничные бонусы и разовые компенсации, которые компании традиционно выдают персоналу в самом конце года. Именно массовые предновогодние выплаты обеспечили такой значительный прирост в официальных отчетах о доходах населения.

При этом, анализ свежих данных системы ЕМИСС показал, что дистанция между наиболее высокими и самыми скромными средними заработками в России теперь составляет более 220 тысяч рублей. Согласно отчету, который проанализировали эксперты, лидером по уровню доходов остается Москва, где номинальный ежемесячный заработок в среднем достигает 288 524 рублей, приводит ТАСС. В то же время на другом конце рейтинга находится Чеченская Республика, где аналогичный показатель зафиксирован на отметке 60 913 рублей.

Ранее сообщалось, что к 2030 году минимальная зарплата в России вырастет до 35 тысяч рублей в месяц - такую цель озвучил глава думского комитета по труду Ярослав Нилов. Депутат подчеркнул, что каждый человек при полной занятости должен получать не меньше этой суммы.

