WP: В Израиле опасаются долгой войны с Ираном

Высокопоставленные израильские чиновники выражают обеспокоенность по поводу войны против Ирана, ростом военных затрат и ущербом мировой экономике. Об этом пишет The Washington Post.

Они отмечают, что затягивание войны может вызвать глобальный экономический кризис и плохо сказаться на позициях президента США Дональда Трампа. Поэтому начались обсуждения альтернативы "безоговорочной капитуляции" Ирана.

В военном ведомстве Израиля сомневаются в целесообразности продолжения боевых действий без четкой конечной цели, так как не видят замены нынешнему иранскому режиму. А воевать бесконечно не в интересах Израиля. Вооружать курдов и других меньшинств - это не выход, так как это отолкнет персидское большинство.

Признаются и другие риски: масштаб наземных операций в Ливане и судьба партнерства с США в случае затяжной войны. В США население настроено против войны, и это может скоро сказаться на отношении к Израилю.

Накануне в США выразили резкое недовольство ударами Израиля по иранской нефтедобыче. Об этом написал сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в РФ в список террористов и экстремистов). Фактически он призвал Израиль не трогать объекты нефтедобычи. А Трамп сделал шаг к завершению войны, заявив, что она почти закончена, так как он будто бы уже нанес Ирану поражение.