10 Марта 2026
Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге целый подъезд полгода жил без холодной воды из-за должника

Судебные приставы помогли жителям подъезда многоквартирного дома в Екатеринбурге решить проблему с водоснабжением. Из-за одной квартиры соседи полгода жили без холодной воды.

Как сообщает пресс-служба ГУФССП по Свердловской области, в доме 33А по ул. Библиотечная проводились ремонтные работы по замене оборудования холодного водоснабжения. Для этого каждый из жильцов предоставлял доступ специалистам в кухню, однако одна из квартир этому воспротивилась, чем осложнила жизнь своим соседям.

На исполнение в Кировское районное отделение судебных приставов Екатеринбурга ГУФССП России по Свердловской области был предъявлен исполнительный лист о предоставлении доступа в жилое помещение. Но даже после возбуждения исполнительного производства, должники отказались исполнять решение суда добровольно.

Судебный пристав-исполнитель вынес исполнительский сбор в размере 10 тыс. рублей. Должников также предупредили, что в случае неисполнения решения суда, их не только привлекут к административной ответственности по ст. 17.15 КоАП, но и вскроют дверь для доступа в рабочих в квартиру.

Только когда судебные приставы силами управляющей компании готовы были к вскрытию дверей, должник предоставил доступ добровольно. После проведения ремонтных работ, холодное водоснабжение в квартирах целого подъезда было восстановлено.

Теги: Екатеринбург, ГУФССП, подъезд, водоснабжение, должник


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

