В Челябинске школьница выпала из окна квартиры на седьмом этаже

В Челябинске следователи разберутся в обстоятельствах падения школьницы из окна квартиры на седьмом этаже.

Речь идёт о доме в Тракторозаводском районе Челябинска. 11-летняя школьница выпала из окна квартиры на седьмом этаже многоквартирного дома по улице Котина.

Она получила травмы. Сейчас девочка находится в реанимации. Следователи начали проверку по статье "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего", сообщает челябинское областное управление СКР.