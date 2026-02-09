В России появится единый реестр банковских карт россиян

В России появится единый реестр банковских карт граждан. Он позволит отслеживать количество карт, оформленных в разных банках.

Частью разработки ЦБ законопроекта о противодействии преступлениям в информационном пространстве стало появление прорабатываем создание такого реестра. Сроки его запуска и необходимые изменения законодательства. Централизованный реестр нужен для учета общего количества карт на одного человека, открытых в разных банках, сообщили РБК в Центробанке.

В конце 2025 г. Правительство РФ внесло в Госдуму второй законопроект по защите граждан от онлайн и телефонных мошенников. Среди предложений в проекте – дополнительные меры по пресечению противоправных действий лиц, которые помогают мошенникам в выводе похищенных денежных средств. Для банков может быть введена обязанность применять средства защиты своих мобильных приложений и сайтов в интернете от воздействия вредоносного кода и выявлять случаи воздействия такого кода на программное обеспечение.

Также предлагается ограничить количество банковских карт, которые сможет оформить на себя гражданин, ввести обязательную маркировку международных звонков, дополнительно отрегулировать вопросы взаимодействия операторов связи и кредитных организаций в целях пресечения мошеннических действий.