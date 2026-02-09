Госдуме рекомендовали принять второй пакет мер против интернет-мошенников

Госдуме рекомендовали принять в первом чтении законопроект, в котором говорится о втором пакете мер по противодействию телефонным и интернет-мошенникам.

Рекомендацию дал комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, пишет ТАСС.

В конце 2025 г. Правительство РФ внесло в Госдуму второй законопроект по защите граждан от онлайн и телефонных мошенников. Среди предложений в проекте – дополнительные меры по пресечению противоправных действий лиц, которые помогают мошенникам в выводе похищенных денежных средств. Для банков может быть введена обязанность применять средства защиты своих мобильных приложений и сайтов в интернете от воздействия вредоносного кода и выявлять случаи воздействия такого кода на программное обеспечение.

Также предлагается ограничить количество банковских карт, которые сможет оформить на себя гражданин, ввести обязательную маркировку международных звонков, дополнительно отрегулировать вопросы взаимодействия операторов связи и кредитных организаций в целях пресечения мошеннических действий.