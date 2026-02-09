В Екатеринбурге ученик 9 класса скончался после урока физкультуры

В школе Екатеринбурга во время перемены скончался ученик. Прокуратура начала проверку.

Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, все случилось сегодня, 9 февраля, в средней школе №181 уральской столицы. Предварительно установлено, что утром после урока физкультуры ученик 9 класса с одноклассником зашел в туалет, где потерял сознание. Другие подростки позвали на помощь учителей из ближайших кабинетов и школьного медработника.

Прибывшая бригада "скорой помощи" пыталась реанимировать ученика, однако спасти его не удалось. Сейчас прокуратура проводит проверку по ситуации. На место выехал прокурор Академического района Екатеринбурга Николай Удалов.

В ведомстве добавили, что будет установлена своевременность вызова "скорой" и оказания медицинской помощи подростку.

В пресс-службе администрации Екатеринбурга сообщили, что погибший в школе ученик находился на учете у кардиолога и кардиохирурга.

"Информация о предшествующем курении ребенка не подтверждается ни детьми, ни медиками реанимационной бригады. Учителя и медики школы были вызваны детьми немедленно. Первая доврачебная медпомощь оказывалась до приезда бригады", - заявили в мэрии.