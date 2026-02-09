В Екатеринбурге восемь из 10 жителей планируют в этом году отмечать Масленицу

В Екатеринбурге 8 из 10 жителей планируют в этом году отмечать Масленицу, при этом 80% празднующих будут печь блины. Особенно высокий интерес к празднику проявляет молодежь, следует из исследования аналитиков Авито, передает корреспондент Накануне.RU.

Для большинства опрошенных (68%) Масленица — это в первую очередь вкусная еда и блины. 43% стараются таким образом поддерживать культурные традиции и связь с историей, для 41% это символический ритуал проводов зимы и встречи весны, а еще для 41% — возможность собрать за столом семью и близких. 42% респондентов планируют посещать городские фестивали, ярмарки и массовые гуляния, что особенно характерно для людей среднего возраста 35-44 лет. 40% собираются просить прощения в Прощеное воскресенье, в основном это респонденты старше 65 лет (58%). Молодежь 25-34 лет чаще планирует ходить в гости (39%) и принимать гостей у себя (26%).

82% жителей Екатеринбурга умеют печь блины. Из них 15% делают это уверенно и имеют фирменный рецепт, 49% пекут редко, но считают, что у них получается неплохо. 17% признаются, что их первый блин всегда выходит комом — так чаще отвечали мужчины и молодежь 18-24 лет (33%). Еще 13% заявляют, что их зона ответственности — есть, а не печь, что также характерно для мужчин (20%) и зумеров (15%).

Самая любимая добавка к блинам у екатеринбуржцев — сгущенное молоко (61%). Также популярны сметана (58%), варенье, джем или повидло (37%), творог или творожная масса с изюмом (34%) и мед (20%). Опрошенные старше 65 лет предпочитают блины просто с маслом (40%), респонденты 45-64 лет любят добавлять красную икру (31%). Эта же возрастная группа, а также люди 35-44 лет, часто выбирают начинку из красной рыбы (23-35%), а молодежь 18-34 лет — с ветчиной или колбасой (20%).

Покупать к празднику опрошенные в основном планируют продукты для приготовления (83%), 42% собираются заказать готовые блины и угощения. 20% понадобится посуда или кухонная техника, 17% — текстиль и декор для стола. Зумеры чаще других планируют купить развлечения и игры для компании (17%), товары для творчества, включая наборы для изготовления чучела (16%), а также одежду и аксессуары в народном стиле (12%).

Средний планируемый бюджет на праздник составляет 2 300 рублей. 29% хотели бы уложиться в 1 000 рублей, 45% готовы потратить от 1 000 до 3 000 рублей, 11% — от 3 000 до 5 000 рублей. Бюджет свыше 5 000 рублей закладывают 13% респондентов, в основном это молодежь, планирующая большой праздник (17%).