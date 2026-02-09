Губернаторы стали больше тратить на свою охрану - СМИ

С начала СВО главы российских регионов стали больше тратить на обеспечение своей безопасности, пишут "Ведомости": в 2021 году затраты региональных бюджетов на эти цели составляли суммарно 59,7 млн руб., в 2022 году – уже 91,6 млн руб. Также многие губернаторы нанимают телохранителей.

В 2023 году на безопасность губернаторов было потрачено уже 119,7 млн руб., в 2025-м – 112,4 млн руб.

Обычно губернаторов охраняет вневедомственная охрана Росгвардии, но по своему усмотрению главы субъектов могут выбрать ЧОП для своей охраны или нанять самозанятых. Эксперты утверждают, что выбор охранников сокращается, многие ушли на СВО. Также отмечается, что наиболее востребованы услуги телохранителей у губернаторов приграничных регионов.