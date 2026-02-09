ФСБ: Исполнителя покушения на Алексеева завербовала СБУ при содействии спецслужб Польши

СБУ пообещала заплатить 30 тысяч долларов за покушение на генерала Владимира Алексеева, сообщили в ФСБ РФ.

"Любомир Корба выступал непосредственным исполнителем покушения, Виктор Васин - в качестве его пособника", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что оба признали свою вину.

Корба был завербован сотрудником СБУ в августе 2025 года в Тернополе. Летом прошлого года он был заброшен в Россию. Перед этим прошел стрелковую подготовку на полигоне в Киеве. После приезда в РФ Корба вел наблюдение за выскопоставленными военными. Пистолет с глушителем Корба достал из заранее подготовленного тайника в Подмосковье. По версии следствия, его заложили спецслужбы Киева. Вербовать исполнителя помогали польские спецслужбы и сын Корбы, проживающий в Котовице, добавили в ФСБ.

Ранее сообщалось, что исполнителя покушения на Алексеева Любомира Корбу задержали в Дубае и передали России. Также установлены пособники преступления - ими оказались двое граждан России - Виктор Васин 1959 года рождения и Зинаида Серебрицкая 1971 рождения. Васин был задержан в Москве, а Серебрицкая выехала на Украину.

Покушение произошло рано утром 6 февраля, когда Алекссев вышел из квартиры в доме на Волоколамском шоссе. Ранее сообщалось, что преступник ранил генерала в руку и ногу, а когда тот пытался отобрать у него пистолет, еще и в грудь. Активное сопротивление военного не позволило нападавшему добить его. Сейчас Алексеев находится в больнице, он пришел в себя после операции.