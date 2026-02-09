Глава Якутии взял себе в помощники Героя России

У главы Якутии Айсена Николаева появился новый помощник. Им стал Герой России Николай Соболев.

"Президент поручил руководителям субъектов назначить помощников для координации подготовки кадров для экономики страны. На эту должность в Якутии будет назначен Герой России, кавалер двух орденов Мужества и медали "За отвагу", участник президентской образовательной программы "Время героев" Николай Соболев", - написал Николаев в своём telegram-канале.

Глава республики считает важным, чтобы опыт участников специальной военной операции, их патриотизм и готовность служить Родине были востребованы в государственной работе.

"Именно поэтому я предложил Николаю Сергеевичу стать моим помощником", - написал Николаев.

Основная задача Соболева – координировать подготовку кадров для экономики республики во взаимодействии с федеральными органами власти, органами государственной власти и местного самоуправления Якутии, учебными заведениями, общественными объединениями и бизнесом. Он будет также участвовать в подборе и расстановке кадров в органах власти, в работе по включению участников и ветеранов специальной военной операции в систему государственного и муниципального управления республики.