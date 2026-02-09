В Госдуме предложили запретить бездетным посещать порносайты

Заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая предложила ограничить доступ к сайтам для взрослых для граждан, не имеющих детей.

С такой инициативой она выступила в эфире радио "Говорит Москва". По мнению парламентария, свободный доступ к порнографии снижает мотивацию к реальным отношениям и созданию семьи, что негативно сказывается на демографии. Депутат заявила, что подобный контент становится суррогатом отношений, особенно среди молодежи. "Здесь, очевидно, надо нам подумать, что можно сделать. Может быть, вход на эти сайты сделать только для тех, у кого есть дети", — сказала Буцкая.

Она подчеркнула, что оставлять эту сферу без регулирования нельзя, так как это препятствует рождаемости. "Им просто необходимо сексом заниматься", — указала председатель комитета. "Потому что если мы просто закроем глаза на эту ситуацию, то, вероятно, тот самый сперматозоид никогда не соединится с той самой яйцеклеткой", — подчеркнула она.

Ранее Буцкая призвала продавать оральные контрацептивы только по рецепту.