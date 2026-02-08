Мишустин заявил, что темпы роста экономики России за три года были выше среднемировых

Годовой средний темп экономического роста в России за последние три года превысил среднемировые показатели. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в интервью журналисту телеканала "Россия 1" Павлу Зарубину.

"Напомню, что даже за три года если взять, то средний темп годовой экономического роста (в России) выше практически, чем среднемировые", — сказал Мишустин.

Глава правительства также отметил успешную скоординированную работу с Банком России по сдерживанию инфляции, которая по итогам года составила 5,59%, что ниже прогнозируемого уровня. "Последствия этой борьбы — это инфляция, которая ниже прогноза", — подчеркнул премьер.

Мишустин заявил об устойчивости экономики и гарантировал выполнение всех социальных обязательств перед гражданами.

"Мы все социальные обязательства выполняем и будем их выполнять. Достаточно все устойчиво", — сказал он.

Мишустин сообщил, что на совещании с президентом России Владимиром Путиным обсуждались вопросы макроэкономики, финансирования проектов и ситуация на рынке труда. Премьер подчеркнул важность выполнения национальных проектов, особенно в сфере технологического развития.