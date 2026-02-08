Роспотребнадзор: в России не зарегистрировано завозных случаев заболевания, вызванного вирусом Нипах

На территории России завозных случаев заболевания, вызванного вирусом Нипах, на данный момент не зарегистрировано. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

В ведомстве сообщили, что в Бангладеш умерла женщина, заразившаяся вирусом Нипах и напомнили туристам о необходимости соблюдать меры профилактики при путешествии в эндемичные регионы.

Вирус был впервые обнаружен в 1999 году в Малайзии. Впоследствии заболеваемость регистрировали в Бангладеш, Индии и Сингапуре. По данным ВОЗ, циркуляция вируса подтверждена на территориях Камбоджи, Индонезии, Филиппин, Таиланда, Ганы и Мадагаскара.

Роспотребнадзор сообщает, что путешественник, чтобы снизить риск заражения вирусом Нипах при посещении эндемичных стран должен узнать эпидемиологическую обстановку в регионе перед поездкой, избегать контакта с летучими мышами и их пометом, не употреблять сырые или непастеризованные продукты, которые могли контактировать с летучими мышами — особенно неочищенные сырые фрукты и свежевыжатые соки (например, пальмовый сок). Тщательно мойте фрукты и овощи и соблюдайте правила личной гигиены.

Также не следует подходить близко к больным животным. При появлении лихорадки, кашля, головной боли, мышечных болей или неврологических симптомов после поездки — срочно обратитесь к врачу и обязательно сообщите о посещенных странах.