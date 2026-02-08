Преступник совершил минимум три выстрела из пистолета системы Макарова в генерала Алексеева

Покушение на убийство генерал-лейтенанта Минобороны РФ Владимира Алексеева было совершено из пистолета системы Макарова с глушителем и тремя патронами, сообщают РИА Новости со ссылкой на официального представителя СК РФ Светлану Петренко.

"Следствием на месте происшествия проведен тщательный осмотр, в ходе которого обнаружено орудие преступления - пистолет системы Макарова с установленным глушителем и тремя патронами", - сказала она.

При этом было произведено не менее трех выстрелов. После злоумышленник скрылся с места происшествия.

Напомним, покушение произошло рано утром 6 февраля, когда Алекссев вышел из квартиры в доме на Волоколамском шоссе. Ранее сообщалось, что преступник ранил генерала в руку и ногу, а когда тот пытался отобрать у него пистолет, еще и в грудь. Активное сопротивление военного не позволило нападавшему добить его. Сейчас Алексеев - в больнице.