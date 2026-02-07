Пришёл в себя переживший покушение замначальника ГРУ генерал Алексеев

Улучшилось состояние генерал-лейтенанта Минобороны Владимира Алексеева, который пережил покушение.

"Отличные новости: Владимир Степанович пришёл в себя. Разговаривает. Опасность миновала. К задержанию подключились все спецслужбы мира. Задержаны и киллер, которого сейчас везут из Дубая, и пособник", - написал в своём telegram-канале политик Олег Царёв.

Покушение произошло рано утром 6 февраля, когда Алекссев вышел из квартиры в доме на Волоколамском шоссе. Ранее сообщалось, что преступник ранил генерала в руку и ногу, а когда тот пытался отобрать у него пистолет, еще и в грудь. Активное сопротивление военного не позволило нападавшему добить его. Сейчас Алексеев - в больнице.