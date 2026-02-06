В полиции раскрыли чьи тела продавали в морге Петербурга

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк раскрыла подробности продажи покойников в Санкт-Петербурге. По ее словам, участники криминальной схемы нелегальной торговли биоматериалами из больничного морга продавали тела граждан, которые вели асоциальный образ жизни и не имели родственников, передает корреспондент Накануне.RU

Кроме того, представителям коммерческих структур научно-исследовательской направленности разрешалось проводить вскрытия в помещении больничного морга без оформления необходимых документов.

Оперативниками также зафиксированы случаи подмены тел умерших. Это делалось для того, чтобы случайно объявившиеся родственники не заподозрили руководство медучреждения в противоправной деятельности.

Собранные полицейскими материалы переданы в следственные органы. ГСУ СК России по г. Санкт-Петербургу возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 286, 290 и 291 УК РФ.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейскими задержаны учредитель коммерческой организации, которая специализировалась на изготовлении анатомических биомоделей, а также заведующий патологоанатомическим отделением больницы. В настоящее время решается вопрос об избрании им меры пресечения.