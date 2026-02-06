Лавров: Покушение на Алексеева говорит о стремлении Киева сорвать переговоры

Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал покушение на генерал-лейтенанта Минобороны Владимира Алексеева.

"Этот террористический акт в очередной раз подтвердил нацеленность режима Зеленского на постоянные провокации, нацеленные, в свою очередь, на срыв переговорного процесса", — сказал Лавров на пресс-конференции.

Покушение произошло рано утром 6 февраля, когда Алекссев вышел из квартиры в доме на Волоколамском шоссе. Ранее сообщалось, что преступник ранил генерала в руку и ногу, а когда тот пытался отобрать у него пистолет, еще и в грудь. Активное сопротивление военного не позволило нападавшему добить его. Сейчас Алексеев в больнице в тяжелом состоянии, за его жизнь борются врачи.