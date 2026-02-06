СМИ: В генерал-лейтенанта Алексеева могла стрелять женщина

В замначальника ГРУ, генерал-лейтенанта Минобороны России Владимира Алексеева могла стрелять женщина, пишет SHOT.

По данным телеграм-канала, это одна из версий силовиков, она сейчас отрабатывается.

Предполагается, что киллер караулил офицера на лестничной клетке этажом выше и ждал, когда он выйдет из квартиры.

Покушение произошло рано утром 6 февраля, когда Алекссев вышел из квартиры в доме на Волоколамском шоссе. Ранее сообщалось, что преступник ранил генерала в руку и ногу, а когда тот пытался отобрать у него пистолет, еще и в грудь. Активное сопротивление военного не позволило нападавшему добить его.