Замначальника ГРУ Алексеев не погиб только потому, что активно сопротивлялся покушению

Озвучены подробности покушения на замначальника ГРУ, генерал-лейтенанта Минобороны России Владимира Алексеева.

Рано утром 6 февраля офицер вышел из квартиры в доме на Волоколамском шоссе. Он собирался на работу, куда должен был добраться на служебной машине с водителем.

На площадке Алексеев столкнулся с мужчиной, который попал в дом, прикинувшись курьером. Преступник ранил генерала в руку и ногу, а когда тот пытался отобрать у него пистолет, ещё и в грудь. Активное сопротивление военного не позволило нападавшему добить его, пишет "Ъ".

Алексеев является первым заместителем начальника ГРУ Игоря Костюкова, который возглавил российскую делегацию на переговорах с Украиной и США в Абу-Даби. Также Алексеев был одним из переговорщиков с главой ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным во время вооруженного мятежа 2023 г.