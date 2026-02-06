США изучают варианты создания переходного правительства в Иране

Администрация США занимается вопросом формирования временного правительства в Иране на случай, если нынешние иранские власти в дальнейшем не смогут возглавлять страну, сообщает The National.

По информации источников издания, зять президента США Джаред Кушнер помогает собрать группу ирано-американских бизнес-лидеров, чтобы они давали советы о формировании какой-либо переходной структуры.

Также сообщается, что американская администрация планирует собрать в Палм-Бич (штат Флорида) иранских оппозиционеров уже в эти выходные, пишет "Интерфакс".

Сегодня в столице Омана стартовали переговоры ‌Ирана и США по ядерной тематике. Иранскую делегацию возглавляет глава МИД Ирана Аббаса Аракчи, американскую - спецпредставитель президента США Стив Уиткофф. СМИ сообщали, что власти Ирана готовы пойти на уступки США и свернуть свою ядерную программу.