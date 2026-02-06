В Москве совершено покушение на замначальника ГРУ генерал-лейтенанта Алексеева

В Москве совершено покушение на замначальника ГРУ, генерал-лейтенанта Минобороны России Владимира Алексеева, сообщил Следственный комитет. Покушение произошло в жилом доме на Волоколамском шоссе. В Алексеева несколько раз выстрелил киллер и скрылся.

Генерала госпитализировали, о его состоянии не сообщается.

СКР возбудил уголовное дело по статьям "Покушение на убийство" и "Незаконный оборот огнестрельного оружия".

Алексеев является первым заместителем начальника ГРУ Игоря Костюкова, который возглавил российскую делегацию на переговорах с Украиной и США в Абу-Даби. Также Алексеев был одним из переговорщиков с главой ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным во время вооруженного мятежа 2023 года.