Игорь Мартынов встретился с семьей участника СВО

Спикер парламента Астраханской области Игорь Мартынов в рамках рабочей поездки в Камызякский район встретился с семьей участника специальной овенной операции. Вместе с депутатом Государственной Думы ФС РФ Ринатом Аюповым и главой муниципалитета Михаилом Черкасовым они побывали в гостях в семье Мусы Таспенова.

Мужчина после окончания Жан-Аульской школы обучился на строителя и работал по профессии. Осенью 2022 года Муса Таспенов был мобилизован, выполнял боевые задачи в составе мотострелкового полка. Был ранен, после лечения переведён на службу в военную комендатуру ДНР, где проходит службу в настоящее время. Военнослужащий отмечен наградами - знаком отличия ордена Святого Георгия – Георгиевским Крестом 4 степени, а также медалью «За храбрость» 2 степени.

Дома бойца ждет семья – супруга Марианна и двое детей. Марианна рассказала , что вся семья гордится тем, что их муж и отец защищает Родину. Сейчас женщина находится в декретном отпуске по уходу за ребёнком. Старший сын - первоклассник и маленькая дочь с нетерпением ждут возвращения папы.

В ходе встречи Игорь Мартынов поинтересовался, как живет семья военнослужащего, есть ли необходимость в помощи.

«Мы ни в чем не нуждаемся, но знаем, что нам всегда будет оказана всесторонняя поддержка со стороны местных властей и волонтеров», – отметила Марианна. И добавила, что она участвует в организации сбора помощи бойцам СВО.

Председатель парламента напомнил, что Дума Астраханской области совместно с региональным Правительством разработали и приняли целый комплекс мер социальной поддержки для участников СВО и их семей и вручил семье военнослужащего подарок.