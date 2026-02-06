"Не разделяем фантазии": российский производитель прокомментировал "натовские символы" в Нижневартовске

Российский производитель прокомментировал скандал вокруг детской площадки в Парке Победы Нижневартовска, где была размещена игра с изображением Храма Василия Блаженного без православных крестов, а также стилизованные картинки НАТОвской техники.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города, после возмущения горожан, они направили запрос производителю "Скиф ПРО", который, в свою очередь, заявил, что не разделяет "мнение и фантазии автора о дизайне игровой панели" и что на панели изображена российская военная техника.

"Цель детского игрового оборудования - развитие творческого мышления, навыков социального взаимодействия и познавательной активности. Очень странно, что автор увидел американский апач, а не российский Ка-52 "Аллигатор", машину Хаммер, а не российский бронеавтомобиль "Тигр". Такие глубокие познания в натовских войсках, а не в российских. Зачастую люди идут на любые ухищрения, вплоть до разжигания национального конфликта. Подчеркиваем, что наша компания является российским производителем, ответственно относящимся к созданию качественного и увлекательного детского игрового оборудования. Любые попытки спекулировать на национальных символах и политических аспектах мы считаем неуместными и контрпродуктивными", - говорится в заявлении производителя.

Тем не менее, чтобы избежать дальнейшие интерпретации на данную тему, производитель заменит детали этой игры.