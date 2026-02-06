В спецслужбах назвали фейком информацию о звуках взрывов и сиренах в Екатеринбурге

На Среднем Урале распространяют фейки о чрезвычайной ситуации. Об этом заявляют в спецслужбах региона.

Как сообщает Telegram-канал "Антитеррор Урал", который связывают со свердловским управлением ФСБ, массированный вброс недостоверных данных о срабатывании сирен произошел в ночь с 5 на 6 февраля в городских пабликах и некоторых СМИ Свердловской области. С анонимных аккаунтов рассылались фейки о звуках сирены в районах Екатеринбурга. В ряде сообщений и вовсе говорилось о якобы звуках взрывов.

"Комбинированная информационная операция противника сопровождалась серией сгенерированных аудио файлов, видео и поддельным указом о введении чрезвычайного положения в регионе. Провокаторы ставили своей целью посеять панику на форумах в домовых чатах и дискредитировать правоохранительные и государственные органы", - отмечает "Антитеррор Урал".

Свердловчан призывают критически относиться к непроверенной информации из анонимных источников.

Напомним, что на Среднем Урале уже фиксировали фейки о "холере из ДНР", о нехватке топлива в регионе, а также о закрытии всех заправок в области.