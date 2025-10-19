Указ о закрытии всех заправок в Свердловской области оказался фейком

Появившийся указ о закрытии автозаправочных станций в Свердловской области является фейком. Об этом сообщает Telegram-канал "Антитеррор Урал", близкий к региональному управлению ФСБ.

Ранее в Сети появился некий указ якобы за подписью свердловского губернатора Дениса Паслера о том, что на Среднем Урале временно приостанавливается работа всех заправок. Однако документ оказался очередным фейком.

"Все нормативно-правовые акты публикуются на официальном портале правовой информации Свердловской области", - подчеркивает канал.

Как сообщало Накануне.RU, ранее в спецслужбах Свердловской области отмечали, что сообщения о нехватке топлива в регионе распространяют для нагнетания паники.