Росфинмониторинг прокомментировал идею ограничить внесение наличных через банкоматы

Росфинмониторинг прокомментировал введение месячного лимита в 1 млн руб. на внесение наличных через банкоматы.

По мнению ведомства, такая мера поможет бороться с отмыванием преступных доходов. Как следует из Национальной оценки рисков 2022 года, банкоматы могут использоваться злоумышленниками для пополнения счетов, открытых на подставных лиц ("дропов"). Эти счета затем участвуют в незаконных схемах по легализации денег.

Введение лимита, как считают в Росфинмониторинге, снизит эти риски. Кроме того, банки сохраняют право запрашивать у клиентов документальное подтверждение происхождения средств, вносимых на счет сверх определенных сумм или при подозрительных операциях, сообщает РБК.

Ранее Минфин России подготовил проект закона, согласно которому граждане не смогут вносить на свои счета через банкоматы более 1 млн руб. в месяц. Инициатива направлена на борьбу с легализацией доходов неустановленного происхождения.