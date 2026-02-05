Тобольский аэропорт признали лучшим малым аэропортом страны

Тобольский аэропорт Ремезов признан лучшим малым аэропортом страны на премии "Воздушные ворота России", сообщил в своем Telegram-канале губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Это не первая победа. Ремезов не раз получал высокую оценку профессионального сообщества. И, подчеркну, вполне заслуженно: неоднократно бывал здесь и каждый раз отмечал сочетание современных технологий и домашнего уюта, внимания к людям", - прокомментировал глава региона.

Глава региона отметил рост пассажиропотока. По словам Моора, за несколько лет Ремезов стал важным объектом туризма и деловых встреч – в прошлом году 73 тысячи пассажиров пользовались услугами воздушной гавани.