05 Февраля 2026
Фото: Накануне.RU

Россия возьмет Прибалтику за считанные дни, показало западное моделирование

В военной игре, имитирующей "российское вторжение" в Литву, России удалось "установить господство над Прибалтикой" всего за несколько дней. Об этом пишет The Wall Street Journal, описывая результаты имитации.

Военная игра была организована немецкой газетой Die Welt совместно с Немецким центром военных игр при Университете имени Гельмута Шмидта. В ней приняли участие 16 бывших высокопоставленных немецких и натовских чиновников, законодателей и экспертов. По легенде, столкновение было вызвано гуманитарным кризисом в Калининграде, и Россия вмешалась в действия Литвы. Причем заявлений о гуманитарной миссии оказалось достаточно, чтобы США отказались от помощи союзникам. А Германия проявила нерешительность. Польша угрожала, собрала войска, но тоже ни на что не решилась. В итоге России удалось за пару дней установить господство над Прибалтикой, использовав первоначально лишь около 15 тыс. военных.

Насколько результаты этой имитации или моделирования адекватны тому, что на самом деле может произойти, неизвестно, поручиться никто не может. Но основания одного эксперта были такие: Россия понимает, что Германия будет колебаться. В то же время столкновение России и НАТО чревато переходом в ядерный конфликт, подчеркивают как на Западе, так и в России. Однако блокада Калининградской области привела бы к конфликту невиданного уровня, предупредил недавно президент России Владимир Путин.

Теги: нато, прибалтика, литва, россия


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

