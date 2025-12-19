Путин предупредил Запад о последствиях блокады Калининградской области

Попытка блокады Калининградской области выведет конфликт на невиданный уровень вплоть до крупномасштабного военного конфликта, заявил президент России Владимир Путин.

"Если нам будут создавать угрозы - эти угрозы мы будем уничтожать, все это должны понимать", - сказал Путин в ходе объединенной прямой линии и пресс-конференции.

Также президента спросили, как Россия ответит на атаки киевского режима на танкеры в Черном море. "Наши войска регулярно отвечают именно на это", - ответил на этот вопрос Путин. Он добавил, что атаки на российские танкеры не нарушают поставок.