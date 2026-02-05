За первую половину 2025-го россияне обналичили в магазинах 28 миллиардов

Озвучены данные по снятию россиянами наличных в магазинах в первом полугодии 2025 г. Названо количество операций, за которые эти деньги сняты.

В первом полугодии 2025 г. россияне снимали наличные на кассах в магазинах 13,1 млн раз на общую сумму 28 млрд руб. За январь – июнь количество операций выросло на 17%, объём снятых средств – на 16,1%. Средний чек по операции составляет немногим более 2 тыс. руб. и практически не меняется на протяжении нескольких лет, пишут "Ведомости".

Услуга "наличные на кассе" ("кэшаут") – возможность получить наличные на кассе магазина, автозаправки или другого торгово-сервисного предприятия (ТСП) при оплате покупки банковской картой. Её запустили в России в 2019 г.