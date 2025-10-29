2 млн человек могут лишиться доступа к финансовым услугам из-за закрытия отделений "Почты России"

До двух миллионов россиян могут потерять доступ к базовым финансовым услугам, которые сейчас они могут получать в почтовых отделениях. Это может произойти, если не изменится тенденция к закрытию отделений "Почты России", в том числе в труднодоступных и отдаленных территориях, сообщила глава Центрального банка Эльвира Набиуллина, выступая в Совете Федерации.

"Доступность финансовых услуг сегодня очень неравномерная по стране. Одна из проблем – где-то нет интернета. Нужно проводить связь. Еще одна проблема – сеть почтовых отделений, которая может сократиться. В прошлом году уменьшилось число почтовых отделений, в этом году такая же тенденция. Если так продолжится, по нашим оценкам, до 2 млн человек могут потерять доступ к услугам, которые уже сейчас есть на базе почтовых отделений", - рассказала Набиуллина.

Она также отметила, что расширяется сеть магазинов, где граждане могут снять наличные деньги на кассе: "Более 40 тыс. магазинов на кассе выдают наличные, каждый четвертый магазин в сельской местности".

Напомним, в 2024 году выручка "Почты России" составила 219 млрд рублей, но чистый убыток вырос в 2,9 раза — до 20,6 млрд рублей. С 2020 года долги компании выросли на 70% — до 128,3 млрд рублей. Расходы на обслуживание долга в 2021–2023 годах увеличились на 79,7% — до 10,6 млрд рублей.