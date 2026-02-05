05 Февраля 2026
в россии
Общество Свердловская область В России За рубежом
Фото: Накануне.RU

Освобожденная из нелегального колл-центра в Таиланде студентка вернулась в Екатеринбург

Студентка из Екатеринбурга, которую незаконно удерживали в нелегальном колл-центре в Таиланде, вернулась домой.

Как ранее сообщали в посольстве РФ в Таиланде, Мадина прибыла в страну по приглашению некоего "работодателя", после чего была насильственно перемещена в Мьянму и задействована в нелегальном колл-центре. В дальнейшем она была освобождена и помещена в миграционный центр Мьявади, а на днях из Банкогка вылетела на родину.

Сообщалось, что девушка, о которой идет речь, является студенткой из Екатеринбурга. Ей 21 год и она стала уже шестой россиянкой, которую удалось вызволить из мьянмского плена.

По данным волонтера Светланы Шерстобоевой, последние три месяца девушка жила в настоящем аду: ей давалась только холодная вода, чтобы помыться, а питалась Мадина исключительно рисом и водой. Как сообщила волонтер, девушку били и прямо при ней убили нескольких китайцев. Сейчас она уже дома.

"Вчера журналисты встретили ее в Иркутске, потом [отправилась] в Екатеринбург. Общаться отказалась, не будет 100%", - рассказала Накануне.RU Светлана Шерстобоева.

По ее словам, после пережитого студентка не хочет никаких откровений.

"Спасибо всем, жажда новых впечатлений у девушки утолена полностью и безоговорочно. Очень на это надеемся", - заключила волонтер.

В посольстве РФ в Таиланде отмечали, что в регионе действует транснациональная преступная сеть, которая занимается вербовкой иностранцев, в том числе граждан России, под предлогом трудоустройства. Некоторых россиян после "онлайн-собеседования" приглашали в Бангкок, откуда незаконно перемещали в Мьянму в обход официальных пунктов пограничного контроля.

Теги: студентка, Таиланд, освобождение, Екатеринбург


