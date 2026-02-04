На Урале суд арестовал женщину, которая разнесла магазин топором

На Среднем Урале суд арестовал женщину, устроившую вооруженный погром. Она разнесла магазин топором.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, жительнице одного из поселков Тавдинского района по имени Лариса вменяется хулиганство с применением оружия. 1 февраля уже пьяная женщина пришла в продуктовый магазин за алкоголем.

"С собой дама принесла топор, которым начала громить витрины и холодильники. Продавец магазина пыталась успокоить буйную покупательницу, но та не только не реагировала на уговоры, но и высказала в ее адрес угрозы применения насилия", - рассказали в пресс-службе.

Серовский районный суд избрал свердловчанке меру пресечения в виде заключения под стражу. В СИЗО она будет находиться до 1 апреля 2026 года.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области могут сократить время продажи алкоголя.