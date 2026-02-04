В Екатеринбурге стартовали продажи в новом доме квартала "Первый Академ" на въезде в Академический

В Екатеринбурге застройщик АЗ СЗ "РСГ-Академическое" (входит в ГК "КОРТРОС") объявил о старте продаж в блоке 3.1. Это новый дом квартала "Первый Академ" на въезде из Академический район.

В блоке 3.1 доступны для покупки различные функциональные планировки: от просторных студий в 29 кв. метров до больших семейных квартир евроформата в 115 кв. метров. На выбор доступны варианты как с чистовой отделкой, так и с отделкой "white box", что позволит создать уникальный интерьер по своему вкусу. Такой подход предоставляет гибкость и возможность максимального комфорта для будущих жильцов.

Удобное местоположение позволяет пользоваться инфраструктурой всего Академического района. За 5–10 минут пешком можно добраться до школ и детсадов, ТЦ "Академического" с кинотеатром и бассейном, Юго-Западного лесопарка. В пределах 15–20 минут — взрослая поликлиника, районная администрация и другие объекты инфраструктуры. Также рядом с домом расположены остановки общественного транспорта и есть удобный выезд на улицу Вильгельма де Геннина, что позволяет быстро добраться до других районов Екатеринбурга.

Жилой комплекс будет состоять из 8 секций разной этажности — от 17 до 24 этажей. Их расположение формируют закрытый от машин двор, в котором будет приватное пространство для комфортного отдыха. Все игровые комплексы гармонично вписаны в природное окружение. К примеру, игровой комплекс "Йети" создан из натуральной лиственницы, сочетая в себе эстетику, безопасность и долговечность. Также во дворе будут уютные лежаки, просторная пергола, спортплощадка с трибуной, зона для воркаута и другие элементы благоустройства.

Во дворе будет царить особая гармония благоустроенного пространства — здесь каждое растение раскроет свою красоту в собственное время. В начале сезона первую скрипку сыграют яблони, за ними раскроются белоснежные гроздья боярышника и жимолости, а летом эстафету цветения примут гортензии и спиреи.

В доме также будет доступен подземный паркинг, спуститься в который можно будет на лифте. Кладовые, расположенные там же, решат острый вопрос с хранением автомобильных шин, велосипедов, спортивного снаряжения и других габаритных вещей.

Подробнее ознакомиться с планировками и условиями приобретения квартиры в блоке 3.1 можно на сайте застройщика.





Реклама

2W5zFJ5cW3a

АО СЗ "РСГ-Академическое"

ИНН 6658328507