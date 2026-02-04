Суд взыскал с Минца и его сына 61,2 млрд рублей

Арбитражный суд Москвы взыскал с Бориса Минца, его сына Дмитрия Минца и Петра Бородина, бывшего гендиректора ООО "О1 Груп Финанс" (O1 Group Finance) солидарно около 61,2 миллиарда рублей в порядке привлечения их к ответственности по долгам этой обанкротившейся компании-эмитента ценных бумаг в девелоперской O1 Group Минца. Об этом сообщает РИА Новости.

В апреле 2025 года суд привлек всех троих к субсидиарной ответственности по заявлению Промсвязьбанка, одного из кредиторов ООО "О1 Груп Финанс".

В октябре сообщалось, что дело основателя O1 Group Бориса Минца о хищении активов банка "Открытие" на сумму более 34 млрд рублей передают в суд.

Минц, а также фигуранты его дела – сыновья Александр и Дмитрий, экс-председатель правления "Открытия" Евгений Данкевич – еще в 2018-2020-х уехали за границу. Тогда же их объявили в международный розыск.

Борис Минц основал инвестиционную компанию O1 Group, владеющую и управляющую активами в сфере недвижимости и финансов. До 2013 года Минц числился и в составе акционеров ФК "Открытие", а потом продал свою долю партнерам.