Дело сооснователя "Открытия" Бориса Минца передают в суд

Генпрокуратура России готова направить в суд обвинительное заключение по делу основателя O1 Group Бориса Минца о хищении активов банка "Открытие" на сумму более 34 млрд руб., передает РИА Новости.

Суд будет заочным: Минц, а также фигуранты его дела – сыновья Александр и Дмитрий, экс-председатель правления "Открытия" Евгений Данкевич – еще в 2018-2020-х уехали за границу. Тогда же их объявили в международный розыск.

Борис Минц основал инвестиционную компанию O1 Group, владеющую и управляющую активами в сфере недвижимости и финансов. До 2013 года Минц числился и в составе акционеров ФК "Открытие", а потом продал свою долю партнерам.

Ранее сообщалось, что в схеме хищений использовались средства пенсионных фондов. Для обхода ограничений на инвестиции денег таких фондов (не более 15%) О1 Group направляла средства НПФ "Будущее", НПФ "Телеком-Союз" и НПФ "Образование" через ряд банков в проекты O1 Properties, скупая офисную недвижимость. O1 Group была тесно интегрирована с такими банками-посредниками посредством перекрестного владения активами. Крупнейшим владельцем облигаций "О1 Груп Финанс" был банк "ФК Открытие".