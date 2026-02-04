Долина в 2010 году приобрела квартиру в Юрмале в ипотеку

Народная артистка России Лариса Долина приобрела недвижимость в латвийском городе Юрмала в 2010 году с использованием ипотечного кредита. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно документам, Долина владеет квартирой площадью 123,9 квадратного метра, которая находится всего в нескольких метрах от берега Рижского залива. Сейчас ее стоимость превышает 27,4 миллиона рублей.

Однако распоряжаться имуществом певица в данный момент не может – в 2024 году активы Долиной в Латвии были заморожены после ее включения в санкционный список ЕС.

Ранее сообщалось, что Долина переехала на съемную квартиру. Она заявила журналистам, что у нее пока нет денег на покупку собственного жилья, и когда будут, пока неизвестно. "Но аренду мы берем на длительный срок. Возможно, я когда-нибудь заработаю деньги и эту квартиру выкуплю", — указала артистка.

Долина оказалась в центре общественного внимания летом 2024 года, когда сообщила, что стала жертвой мошенников. По словам артистки, аферисты в течение четырех месяцев обрабатывали ее и под предлогом сохранения средств убедили перевести сбережения, включая выручку от продажи квартиры, на якобы безопасные счета и передать деньги курьеру. Общий ущерб, по оценкам, составил не менее 317 миллионов рублей.

По заявлению Долиной было возбуждено уголовное дело. Первой была задержана курьер Анжела Цырульникова, позднее задержаны еще трое фигурантов — Артур Каменецкий, Андрей Основа и Дмитрий Леонтьев. В конце ноября 2025 года Балашихинский городской суд вынес им приговор.