Задолженность свердловчан по кредитам превысила триллион рублей

По данным на 1 января 2026 года задолженность жителей Свердловской области по кредитам составила 1,1 трлн рублей. Как сообщили Накануне.RU в Уральском главном управлении Банка России, за год она увеличилась на 3%.

Как отмечают банкиры, по сравнению с прошлым годом темп роста розничного кредитования замедлился: причиной стало изменение потребительского поведения в условиях высоких процентных ставок в экономике. Ипотека выросла на 7% и составляет большую часть кредитного портфеля – 682 млрд рублей. А портфель потребительских кредитов за год сократился почти на 3% – до 446 млрд рублей.

При этом объем средств, который свердловчане держат в банках, увеличился за год на 18% и составил 1,6 трлн рублей. Две трети этой суммы размещены на срочных депозитах, еще треть – на текущих счетах. По данным Уральского ГУ Банка России, 97% средств жители Свердловской области держат в рублях.

Напомним, по данным на ноябрь прошлого года общий долг свердловчан, которым ограничен выезд из РФ, составлял больше 25 млрд рублей.