Общий долг "невыездных" свердловчан составляет больше 25 млрд рублей

С начала 2025 года судебными приставами Свердловской области вынесено более 260 тысяч постановлений о временном ограничении выезда должников за пределы России. Об этом Накануне.RU сообщили в региональном ГУФССП.

По данным ведомства, общий долг "невыездных" свердловчан составляет больше 25 млрд рублей. В отношении одних только алиментщиков вынесено 6 тысяч постановлений на общую сумму долга в миллиард рублей. По штрафам, в том числе Госавтоинспекции, вынесено более 9,5 тысяч постановлений на сумму 530 млн рублей задолженности.

Как уточнили в службе судебных приставов, благодаря применению данной меры (ограничения выезда за границу) с начала года с должников было взыскано более 3,2 млрд рублей.

Стоит отметить, что число "невыездных" свердловчан выросло по сравнению с летом нынешнего года. В августе отправиться за границу из-за накопленных долгов не могли 207 тысяч человек.