Запланированный в Обнинске концерт Долиной отменили из-за плохой продаваемости билетов

Запланированный на 8 марта в Обнинске Калужской области концерт народной артистки РФ Ларисы Долиной отменили из-за плохой продаваемости билетов, шоу перенесено на ноябрь, сообщают РИА Новости в Городском дворце культуры.

Концерт перенесен на 15 ноября. Вместо Долиной 8 марта, может приехать эстрадный певец Вадим Казаченко. Во дворце культуры подчеркнули, что все купленные на 8 марта билеты на концерт Долиной подлежат возврату. Также открыты продажи на ее ноябрьский концерт.

Концерт Долиной "Юбилей в кругу друзей" в Обнинске был запланирован на 18.00 мск 8 марта. К середине января было продано порядка 15-20% билетов.