Тюменского подростка будут судить за молчание о готовящемся теракте на железной дороге

Уральская транспортная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении несовершеннолетнего жителя Тюмени, обвиняемого в несообщении о готовящемся теракте, сообщили Накануне.RU в пресс-службе надзорного ведомства.

Подростку предъявлено обвинение по статье 205.6 УК РФ (несообщение о преступлении). По версии следствия, в декабре 2024 года он получил достоверные сведения о том, что его знакомые по заказу иностранных спецслужб готовят поджог релейного шкафа на одной из станций Свердловской железной дороги. Несмотря на это, он не сообщил об известной ему информации в правоохранительные органы.

Уголовное дело направлено в Калининский районный суд Тюмени для рассмотрения по существу. Отдельное уголовное дело в отношении лица, осуществлявшего приготовление к теракту, уже находится на рассмотрении в Центральном окружном военном суде.