Mash: Мошенники продают шестичасовую запись обмана Долиной

Мошенники продают аудиозапись разговора певицы Ларисы Долиной со злоумышленниками, которые убедили ее продать квартиру, сообщает Mash.

По информации Telegram-канала, мошенники просят за шестичасовую запись от 7,5 тысячи до 11 тысяч долларов (от 574 тысяч до 843 тысяч рублей) в криптовалюте.

Mash опубликовал фрагмент разговора, в котором Долина общается с лжесотрудником спецслужб. В нем певицу убеждают установить на телефон приложение "для защиты от прослушивания".

Долина оказалась в центре общественного внимания летом 2024 года, когда сообщила, что стала жертвой мошенников. По словам артистки, аферисты в течение четырех месяцев обрабатывали ее и под предлогом сохранения средств убедили перевести сбережения, включая выручку от продажи квартиры, на якобы безопасные счета и передать деньги курьеру. Общий ущерб, по оценкам, составил не менее 317 миллионов рублей.

По заявлению Долиной было возбуждено уголовное дело. Первой была задержана курьер Анжела Цырульникова, позднее задержаны еще трое фигурантов — Артур Каменецкий, Андрей Основа и Дмитрий Леонтьев. В конце ноября 2025 года Балашихинский городской суд вынес им приговор. Анжела Цырульникова, которая в качестве курьера забирала деньги у певицы, получила 7 лет колонии и штраф в миллион рублей. Дроппер Андрей Основа получил четыре года колонии общего режима и штраф 900 тысяч рублей. Дмитрий Леонтьев и Артур Каменецкий получили по 7 лет общего режима и штраф 900 тысяч.