Три автобуса в Екатеринбурге изменят маршрут во время Недели Звезд Хоккея

На время проведения Недели Звезд Хоккея в Екатеринбурге изменится схема движения автобусов с маршрутом №74, 76 и 86. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. При этом, на некоторых улицах будет ограничено движение транспорта.

Напомним, что Неделя Звезд Хоккея пройдет с 6 по 8 февраля включительно. 6 февраля с 14.30 до 22.00, а также 7 и8 февраля с 10.30 до 19.30 движение будет закрыто:

по улице Декабристов, от Чапаева до 8 Марта;

по улице Степана Разина, от Большакова до Народной Воли;

по улице Народной Воли, от Степана Разина до 8 Марта.

Автостоянка на этих участках также будет запрещена.

Автобус № 74 (при движении к конечной остановке "Громова") и автобус № 76 (при движении к конечной остановке "ТЦ МЕГА") будут курсировать по улицам: Декабристов – Чапаева – Большакова и далее по маршруту.

Остановка "Академия при Президенте России" временно не будет работать, вместо нее введены остановки "Чапаева" и "Дом-музей П. Бажова".

Автобус № 86 (при движении к конечной остановке "Рощинская") направят по улицам: Розы Люксембург – Куйбышева – 8 Марта – далее по маршруту.

Временно транспорт перестанет останавливаться на "Сандуновских банях".

Горожан просят заранее планировать свой маршрут и использовать информационную карту Екатеринбурга, где отображены все актуальные дорожные перекрытия.